Marsala, incidente nella notte in via Mazara: auto si ribalta

19/07/2020 07:32:00

Altro incidente del sabato notte a Marsala. Questa volta si sono scontrate tre auto, in Via Mazara, nella prima parte della strada, all'altezza del civico 79.

Il bilancio è di quattro feriti lievi. Secondo le prime ricostruzioni, in un tentativo di sorpasso, due auto si sono scontrate, coinvolgendo una terza.

Alla guida e in auto tutti giovani, che, per fortuna, se la sono cavati con ferite superficiali, ma una delle auto coinvolte, una Citroen, si è addirittura ribaltata su un fianco, e ha riportato notevoli danni, come si vede dalle immagini.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato e gli operatori del 118. L'incidente è avvenuto intorno alle tre e trenta.