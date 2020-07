Castellammare, folla commossa per l'ultimo saluto a Francesco Caleca

20/07/2020 22:46:00

Una folla commossa, guidata dalle forze dell'ordine per evitare assembramenti, questo pomeriggio allo Stadio “Matranga” di Castellammare del Golfo, ha dato l'ultimo saluto a Francesco Caleca, il giovane di 23 anni morto in un incidente stradale in via Porta Fraginesi.

Tantissimi parenti e amici, che hanno letto una lettera, un grande cuore fatto di rose bianche e due canzoni di Ligabue e Pausini, e alla fine del funerale fine mamma Dina, papà Antonio e la sorella Roberta hanno voluto lasciare un messaggio: “Che la luce del nostro Francesco possa illuminare le menti dei tanti amici e di tutti i giovani perché comprendano quale dono prezioso è la vita”. La funzione religiosa è stata officiata da don Giuseppe Grignano della chiesa di San Giuseppe.