Gibellina, aprono le iscrizioni per il laboratorio performativo dedicato a Fellini

29/07/2020 16:00:00

“Musa, ossessione, sogno erotico, dea, ninfa, madre, amante... queste sono le Donne di Fellini, le tante donne che lo hanno ispirato e che il regista ha omaggiato nelle sue pellicole.” Le Orestiadi di Gibellina, in questa particolare edizione dedicata al "sogno”, propongono un laboratorio performativo sull’immaginario onirico femminile del cinema di Fellini, a cura di Alfio Scuderi e Claudia Puglisi.

Il laboratorio è rivolto alle donne dai 18 anni in su e si svolgerà a Gibellina il 5 e 6 agosto, per concludersi l’8 agosto con la partecipazione alla performance finale delle Orestiadi “Lì dove nascono i sogni” al Cretto di Burri, con la partecipazione straordinaria di Francesco Scianna e Roy Paci.

Disponibilità richiesta: 5, 6 e 8 agosto dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Caratteristiche: donne dai 18 anni in su, che possano evocare l’immaginario femminile felliniano.

Per partecipare inviare entro sabato 1 agosto una mail all’indirizzo festival@orestiadi.it specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, eventuali altre esperienze artistiche (non indispensabili), segnalare eventuale conoscenza dei film di Fellini indicando il film preferito (non indispensabile), allegare una foto a figura intera.