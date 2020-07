29/07/2020 17:54:00

Incidente stradale, questa sera, al Nono chilometro, sulla Provinciale che collega Trapani con San Vito Lo Capo.

Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. A quanto pare non ci sarebbero feriti. Scattato l'allarme sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Erice impegnati ora a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Traffico a rilento per consentire ai vigili urbani di eseguire i rilevamenti. Si è trattato, tuttavia di un incidente autonomo.