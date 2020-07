Ztl a Trapani. In consiglio comunale chieste alcune modifiche

29/07/2020 08:00:00

Invertire il senso di marcia di Corso Italia per far diventare la strada via d'uscita dal centro storico di Trapani. La proposta del consigliere comunale Gaspare Gianformaggio per non ingolfare la via Ammiraglio Staiti.

Proposta avanzata durante il Consiglio comunale straordinario per discutere sulla nuova Ztl che ha manifestato non poche criticità in materia di viabilità. Con la chiusura di alcune strade, infatti, l'unica via d'uscita dal centro storico è, infatti, la via Staiti che, in particolare, nella fascia oraria dalle 19,30 alle 20,30, in concomitanza con l'arrivo degli aliscafi provenienti dalle Egadi, va in tilt con lunghe code d'auto. Alla seduta del Consiglio che si è svolta ieri mattina hanno anche partecipato i rappresentanti degli operatori commerciali che hanno chiesto una rimodulazione della Ztl e i rappresentanti dei residenti che, invece, hanno sollecitato una maggiore sicurezza. Parola ora all'Amministrazione.