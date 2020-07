Trapani. Ancora fontane in pessime condizioni. Sequestrate altre tartarughe al Comune

30/07/2020 15:45:00

Dopo il blitz alla villa comunale Margherita con il sequestro di 50 animali, un altro caso di maltramenti a Trapani.

Questa volta a piazza Ciaccio Montalto nei pressi della stazione dei pullman. Qui all'interno della vasca, in stato di abbandono ormai da tempo, é stata riscontrata la presenza di due tartarughe che nuotavano nell'acqua putrida. Questa mattina l'intervento degli animalisti Enrico Rizzi e di Balduccio Ferlito in seguito ad una segnalazione ricevuta su Facebook.

Le tartarughe sono state state sequestrate perché come riscontrato dal veterinario dell'Asp vivevano in condizioni incompatibili con la loro natura. E per un dirigente del Comune di Trapani è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria.