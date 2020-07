Monte Cofano sfregiato. Un incendio devasta la riserva tra Custonaci e San Vito

30/07/2020 08:14:00

Era come un vulcano in eruzione. Monte Cofano infiammato, nel suo costone che dà sul mare, sulle frazioni di Makari e Castelluzzo. Da lì gli abitanti della zona per tutta la notte hanno assistito alla devastazione di Monte Cofano.

Un incendio di vaste proporzioni ha irreparabilmente sfregiato uno dei simboli del paesaggio della provincia di Trapani. Quel costone roccioso che si erge e si butta a capofitto sul mare, è stato per tutta la notte violentato dalle fiamme appiccate da criminali.

Il rogo è partito intorno alle dalla Torre della Tonnara. Le fiamme si sono propagate rapidamente raggiungendo la cima della montagna





Il sindaco Giuseppe Morfino parla di "azione criminale". Il fuoco sarebbe stato appiccato in più punti con l'intento di devastare la Riserva. Per tutta la notte vigili del fuoco, forestale, carabinieri hanno lavorato per spegnere le fiamme. Anche stamane, dall’alba, uomini e mezzi sono stati schierati per spegnere i focolai residui e bonificare l’ampia area coinvolta.

Oggi sarà il giorno della conta dei danni sicuramente enormi, e del tentativo di trovare tracce che portino ai criminali autori di questo devastante incendio. Si parla con molta probabilità di incendio doloso soprattutto perchè quella di ieri era una serata meteorologicamente tranquilla. Non c'era un filo di vento, e la propagazione in maniera così devastante e veloce delle fiamme, da sole, sarebbe stata cosa difficile.

«Un incendio che ha sfregiato il patrimonio ambientale di due territori, quello di San Vito Lo Capo e di Custonaci. Un gesto vile che lascia profondamente amareggiati. Un’azione criminale da condannare fermamente auspicando che il colpevole, o i colpevoli, venga individuato e punito. Rivolgo un appello ai cittadini e ai turisti affinché segnalino immediatamente agli organi preposti la presenza anche solo di piccoli focolai, per consentire interventi tempestivi impedendo che fatti gravi di questa portata possano ancora ripetersi con questa violenza distruttiva». Lo dichiara il sindaco del Comune di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, in merito all’incendio divampato ieri sera a Monte Cofano, dal versante del golfo di Macari, che ha poi raggiunto rapidamente la vetta della montagna.