 Sicindustria Trapani, Vincenzo Mucaria nuovo responsabile dei Giovani Imprenditori

30/07/2020 19:00:00

Vincenzo Mucaria, 31 anni, di Trapani, laureato in amministrazione e direzione aziendale, dell’azienda associata Centro di Emodialisi del Dott. Mucaria s.r.l., con interessi anche nel campo del turismo e del marketing, è il nuovo responsabile del gruppo giovani imprenditori di Sicindustria Trapani.

A conferire l’incarico il presidente di Sicindustria Trapani, Gregory Bongiorno, che mira così a dare uno slancio all’attività del neo costituito gruppo Giovani con l’obiettivo di far emergere il ruolo fondamentale che i giovani imprenditori assumono nello sviluppo di un territorio, anche dal punto di vista della formazione della nuova classe dirigente.

“Io, così come il papà di Vincenzo, Filippo Mucaria – afferma Bongiorno – ho iniziato la formazione confindustriale partendo proprio dal gruppo Giovani imprenditori, assumendone per un periodo della mia vita la presidenza. È stata un’esperienza che mi ha arricchito sia dal punto di vista culturale che professionale, come persona e come imprenditore. A Vincenzo, con il quale ci siamo già confrontati, abbiamo chiesto di rappresentare le idee e le proposte dei giovani colleghi facendole diventare iniziative del gruppo e in lui riponiamo piena fiducia avendo la certezza che apporterà alla nostra associazione una nuova e giovane visione”.

“È mia intenzione – afferma Vincenzo Mucaria – dar vita a una animazione territoriale anche perché ho già avuto modo di conoscere e apprezzare questo nuovo gruppo di giovani. La prima cosa che faremo è quella di conoscere le nostre imprese attraverso incontri operativi itineranti e, partendo da lì, l’obiettivo successivo sarà quello di promuovere i valori della libera iniziativa e della cultura d’impresa, con uno sguardo attento alla funzione economica ed etico-sociale dell'impresa”.