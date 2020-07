Coronavirus, sono sempre cinque i positivi asintomatici in provincia di Trapani

30/07/2020 17:22:00

Rimangono cinque i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani.

Lo comunica l'Asp nel report quotidiano sulla situazione epidemiologica nel Trapanese. Gli attuali cinque casi asintomatici sono così distribuiti: due a Marsala, uno a Mazara, uno ad Alcamo e uno, l'ultimo caso, registrato ieri, a Partanna.

In totale, l'Asp dichiara di aver effettuato 19.881 tamponi dall'inizio della pandemia, mentre sono 9.488 i test sierologici effettuati su personale sanitario.

I cittadini trapanesi colpiti dal Covid-19 sono in totale 136, di cui 126 guariti, 5 deceduti e i 5 attualmente positivi in isolamento, in attesa di negativizzazione.