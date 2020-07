Mazara, Randazzo chiede più posti letto per l'ospedale "Abele Ajello"

31/07/2020 18:00:00

Aumentare la disponibilità dei posti letto di sei unità per l'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo.

E' questo ciò che chiede il consigliere comunale di Mazara del gruppo misto e rappresentante della “Lega Salvini Sicilia” Giorgio Randazzo, con un documento in consiglio comunale rivolto al consiglio e al primo cittadino.

Randazzo ricorda che l'ospedale Ajello quale DEA I° LIVELLO (DM 70 DEL 2015) è una struttura strategica per la Sicilia Occidentale, e ha beneficiato tra l’altro di importanti risorse pubbliche per la sua ristrutturazione e dotazione tecnologica; che la Provincia di Trapani a seguito delle nuove risorse stanziata (131 milioni di euro, di cui 56 per le terapie intensiva e 53 per la sub-intensiva) potrebbe incrementare i posti da 26 a 36.

Per questo chiede al consiglio comunale di impegnare il Sindaco della Città di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, a richiedere apposita convocazione dell’Assemblea dei Sindaci al fine di accelerare l’attivazione dei posti previsti in tutta la Provincia nonché nello specifico l’assegnazione dei posti necessari per l’ospedale “Abele Ajello” nella misura di 6 unità (data l’immediata disponibilità e fruibilità di appositi reparti nonché di presidi sanitari per la ventilazione assistita) e sottoporre la richiesta alla direzione dell’ASP di Trapani.