Coronavirus, in vigore da oggi il nuovo Dpcm. Ecco cosa cambia

31/07/2020 10:52:00

Il Governo Conte ha approvato il nuovo Dpcm che entra in vigore da oggi e che contiene le nuove linee guida per contenere la diffusione del coronavirus in Italia. Ecco cosa cambia:

Via libere a fiere, sagre, eventi pubblici e discoteche - Le quasi totalità delle misure adottate rimane anche con il nuovo Dpcm. Le novità riguardano l'ok alle fiere, alle sagre, agli eventi pubblici e alle serate in discoteche. Tutte cose che dovevano ripartire il 14 luglio, ma il governo aveva rinviato visto che c'erano le condizioni di sicurezza.

Rimane uso della mascherina - L'uso della mascherina rimane anche con il nuovo Dpcm. L'utilizzo della mascherina rimane fondamentale nel contrasto alla diffusione del coronavirus. Resta l'obbligo di usarla in ambienti chiusi se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico. Ma anche in negozi, uffici pubblici e centri commerciali. Indossare la mascherina resta obbligatorio anche nei musei, nelle gallerie d'arte, nei cinema e nei teatri. Norme più stringenti per chi lavora a contatto con il pubblico: per loro infatti è vietato toglierla.

Sì ai viaggi sulle navi da crociera - Le società di gestione di aliscafi e traghetti, assicurano che il rispetto di norme rigorose messe a punto dai governatori di ogni Regione garantiscono un elevato livello di sicurezza. A bordo si dovrà indossare la mascherina nei luoghi chiusi seguendo esattamente quanto accade sulla terraferma.