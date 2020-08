Salviamo la Sicilia dalle fiamme. Domenica 9 agosto passeggiata contro gli incendi

01/08/2020 08:00:00

La Sicilia brucia. Gli incendi la stanno nuovamente devastando, come ogni anno. Vanno in fumo ettari ed ettari di bellezza del nostro patrimonio naturalistico, di boschi e di macchia mediterranea.

Non è il momento di indicare responsabilità, ritardi, disorganizzazione nella macchina degli interventi e soprattutto dell'atavica assenza di prevenzione. È il momento di dire ai siciliani, a tutti i siciliani, che è ora di reagire e dire basta. Non si può più accettare questa inerzia e questa passività.

Bisogna prendere coscienza che questi delinquenti che appiccano le fiamme stanno bruciando il futuro di intere generazioni, stanno cancellando la speranza.

Ma è anche necessario e urgentissimo avviare subito una seria strategia di lotta agli incendi, che integri prevenzione, sensibilizzazione, controllo del territorio e sorveglianza, spegnimento e repressione, che coinvolga seriamente i diversi soggetti interessati (Corpo Forestale, Assessorati Agricoltura e Territorio, riserve naturali, sindaci, comunità locali, associazioni ambientaliste, Università, ...), che scardini mentalità e comportamenti arcaici e conniventi.

Invitiamo tutte/i a venire DOMENICA 9 AGOSTO, ALLE ORE 17, a Monte Cofano, l'ultima riserva naturale devastata con l'ennesimo dolosi incendio mercoledì notte, per una PASSEGGIATA CONTRO GLI INCENDI, PER UN FUTURO DI BELLEZZA E DI NATURA IN SICILIA. Appuntamento all'ingresso della riserva naturale, lato Custonaci, in via Frassino. L’appello è promosso da Legambiente Sicilia, Agesci, Anci Sicilia, Flai Cgil Sicilia e Coldiretti Sicilia. Hanno già aderito: Forum siciliano movimenti per l’acqua e i beni comuni; Auser Sicilia; Forum del Terzo Settore della Sicilia; Zero Waste Sicilia.