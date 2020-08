01/08/2020 18:30:00

Le ferie dei dipendenti regionali? Possono aspettare. E' polemica in Sicilia dopo il caso scoppiato all'assessorato all'Energia dove il dirigente generale ha sospeso le ferie fino a Ferragosto ai dipendenti.

Il lockdown è stato lungo e c'è tanto lavoro da smaltire. Sul caso è intervenuto anche il presidente della Regione, Nello Musumeci, che è d'accordo a non mandare subito in ferie i dipendenti regionali, non solo quelli del Dipartimento Energia.