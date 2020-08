Violazione delle norme anti - Covid: chiuso il bar del porto a Pantelleria. Polemiche

03/08/2020 16:44:00

Il bar del porto di Scauri a Pantelleria, è stato chiuso per violazione delle norme anti - Covid.

I carabinieri hanno disposto la chiusura per cinque giorni del KayaKaya - AltaMarea per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Per i titolari anche una multa di 400 euro.

I militari hanno sorpreso una dipendente che, per il caldo, si è levata per un po' la mascherina, complice anche la scarsa affluenza di clienti al chiosco.

Ecco cosa raccontano i titolari, non senza polemica: "Oggi è il 1° agosto e KayaKaya&AltaMarea resteranno