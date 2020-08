03/08/2020 08:17:00

Altro brutto incidente sulle strade della provincia di Trapani.

A scontrarsi in un incidente che si è verificato ieri all’incrocio tra la Sp 56 per Campobello di Mazara e la Sp 81, un suv Range Rover e un tir che era diretto a Campobello.

I due mezzi, non si sa esattamente la causa, sono entrati in collisione. A bordo dell'auto tre turisti che sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave. Sul posto oltre ai sanitari anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.