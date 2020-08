Trapani, arrestato l'imprenditore Matteo Bucaria per il tentato omicidio di Domenico Cuntuliano

04/08/2020 13:02:00

Il tentato omicidio di Domenico Cuntuliano, avvenuto nel marzo del 2013, ora ha un mandante. Si tratta dell’imprenditore trapanese Matteo Bucaria che è stato arrestato.

Secondo l'accusa sarebbe stato lui ad ordinare l'omicidio del cognato. Per il tentato omicidio di Domenico Cuntuliano come esecutore materiale è stato condannato in via definitiva a 12 anni l’ex dipendente del Comune di Trapani Gaspare Gervasi che venne arrestato dalla Squadra mobile.

Secondo la ricostruzione diede appuntamento a Cuntuliano in un appezzamento di terreno con la scusa che doveva parlargli. Sceso dall'auto fece fuoco contro la vittima designata che rimase gravemente ferita.

Dopo l'arresto Gervasi che era dipendente del Comune di Trapani venne subito licenziato.

Oggi la svolta con l'arresto del mandante. L'arresto disposto dal Gip del tribunale di Trapani Caterina Brignone.

L'agguato venne messo a segno nelle campagne di Guarrato. La vittima, che lavorava in una impresa del cognato, venne raggiunta da un colpo di fucile caricato a pallettoni. Ferito riuscì a salire in auto e a raggiungere il centro abitato dando l'allarme.

Soccorso, Cuntuliano che all'epoca dei fatti aveva 49 anni, è stato trasportato prima al Sant'Antonio Abate di Trapani e successivamente accompagnato con l'elisoccorso a Palermo.

Il movente del tentato omicidio sarebbe riconducibile a problemi economici dell'imprenditore che ha progettato di eliminare il cognato per impossessarsi del suo patrimonio.

All'origine del tentativo di agguato mortale, infatti, c'è la difficile condizione economica in cui era precipitato il cinquantaduenne imprenditore trapanese, sfociata poi in una sentenza di condanna per bancarotta. Bucaria per far fronte ai debiti aveva deciso di eliminare il cognato per puntare al suo cospicuo patrimonio derivante, da cespiti ereditari e da un compenso assicurativo milionario di oltre 600 mila euro.

A settembre del 2019 la procura ha riaperto le indagini e decisiva è stata una lettera scritta dal carcere da Gervasi e inviata a Bucaria, in cui si lamentava di non aver ricevuto il compenso e chiedendo di aver bisogno di una rendita per sua famiglia visto che si trovava in carcere.

Messo alle corde, dagli investigatori Gervasi ha inziato a collaborare.