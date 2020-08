Marsala, elezioni. Il Pd ha deciso: "Appoggiamo Alberto Di Girolamo"

04/08/2020 11:37:00

Il Pd di Marsala ha deciso: alle prossime elezioni appoggerà il sindaco uscente Alberto Di Girolamo. La decisione non era affatto scontata, e in effetti sono tanti i malumori tra i democratici. Molti guardano alla candidatura di Daniele Nuccio, per la sinistra extra Pd, ma i vertici del partito lavoreranno nei prossimi giorni per ricucire il più possibile gli strappi.

In questo senso, ad esempio, gira con insistenza la voce che vuole Nicola Fici candidato al consiglio comunale e indicato come assessore da Di Girolamo. Il Pd farà una sua lista. Domani, intanto, presenterà la sua lista Linda Licari.

Ecco la nota del Pd di Marsala:

Ieri pomeriggio è stato convocato il direttivo del PD di Marsala, alla presenza del Segretario Provinciale Domenico Venuti.

Preso atto dello scioglimento della riserva, da parte del Sindaco Alberto Di Girolamo, dopo un ampio dibattito, nonché del documento ufficiale dei giorni scorsi dei consiglieri comunali del PD marsalese e degli assessori in carica, concretizzatesi con la proposta formale del vice sindaco Agostino Licari, di ricandidare il sindaco uscente, il partito democratico è pervenuto alla decisione di sostenere ed appoggiarne detta candidatura, peraltro rimasta unica proposta in campo.



In considerazione, poi, della posizione critica di alcuni dirigenti, il PD marsalese, approfondirà con il Sindaco, le problematiche indicate, al fine di aprire un confronto sul programma, sulla preparazione della lista, sulla coalizione e sul contributo alla campagna elettorale, che vedrà impegnato il partito, per garantire alla città di Marsala, una guida di centro sinistra autorevole e battere la costituenda coalizione di destra.



L’unità si realizza passo dopo passo. Sappiamo che è un cammino faticoso, ma indispensabile, dobbiamo riuscirci per un interesse superiore: i cittadini di Marsala.



L’unità di intenti si costruisce con lo sforzo di tutti, confrontandosi e anche scontrandosi, cercando di rispettare le idee dell’altro, ma con l’obiettivo comune di far sintesi per il benessere della città di Marsala. Per noi del Partito Democratico è importante l’unità di partito, perché siamo consapevoli che solo intraprendendo il percorso insieme, riusciremo a garantire alla nostra città un’amministrazione tale, da intercettare e risolvere le necessità delle persone, perseguendo l’interesse pubblico generale.



La segretaria e tutti i dirigenti del partito democratico sono consapevoli, del delicato quanto responsabile lavoro che li attende, ma con atto di maturità verrà superata ogni eventuale incomprensione, per rilanciare l’iniziativa politica attraverso strumenti come il confronto e il dialogo.



Nel partito democratico vi è assoluta necessità di umiltà e spirito di servizio, quali pilastri portanti, per poter riprendere ed riallacciare i rapporti con il territorio.