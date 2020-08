Incidente in moto sulla Palermo - Sciacca, muore un giovane di 27 anni 

04/08/2020 07:07:00

Un giovane di 27 anni è morto a seguito delle ferite riportate in un incidente che ha avuto mentre era in moto sulla Palermo - Sciacca. La vittima, Raffaele Stassi, era in sella alla sua Honda Transalp quando si è scontrato con un'auto guidata da un ventunenne. Trasportato a Villa Sofia è morto per le ferite.

“Sei stato un grande allievo e un buon amico. Abbiamo condiviso tanti momenti insieme che custodirò nel mio cuore e nella mia mente per sempre. Mi mancherai”. A scriverlo su Facebook è stato il professore dell’Università di Palermo Stefano Panno ma tanti altri sono i messaggi di cordoglio alla famiglia del ragazzo. Una famiglia nota nel Capoluogo. Il padre, portiere in uno stabile di via Wagner, è presidente del Motoclub le Aquile, e Raffaele ne era il segretario.

Sconvolti amici e appassionati delle due ruote. La notizia è arrivata nel giro di poche ore a tutti coloro che conoscevano il 27enne, laureato in Agroingegneria e appassionato delle arti e delle discipline orientali e ha provocato strazio e incredulità. Decine i pensieri sui social per Raffaele, vicino alle fotografie che lo ritraggono sorridente il giorno della laurea o insieme alla fidanzata. “Abbiamo il cuore a pezzi – scrive Giovanni – non riusciamo a credere a quello che è successo. Raffaele, riposa in pace, noi ti dimenticheremo mai, resterai sempre nei nostri cuori”. “Abbiamo perso un ragazzo d’oro – scrivono ancora gli amici – un ragazzo meraviglioso, raro, dal carattere e dall’intelligenza speciali. Mancherai a tutti, caro Raffaele”.