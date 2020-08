Marsala: installata lunedì e rubata questa notte una palina di segnalazione in via Nino Bixio

05/08/2020 16:57:00

Cosa volevano farsene di una palina di segnalazione oraria appena installata dal Comune non si sa, ma è la realtà. Qualcuno questa notte ha rubato la palina di via Nino Bixio, ritrovata questa mattina abbandonata lungo la via Campobello.

Lunedì scorso era stata collocata dall'Ufficio Tecnico comunale, così come le altre posizionate in città.

“Un atto inqualificabile, opera di persone senza alcun rispetto per la città e i cittadini, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Non arretreremo di un passo di fronte a questi vandali, proseguendo senza alcun indugio nell'azione di ammodernamento di Marsala”.

Stamani, il furto della palina era stato segnalato da una pattuglia della Polizia Municipale che, successivamente, ha sporto denuncia contro ignoti. La palina rubata, dopo i necessari controlli, sarà ricollocata in via Nino Bixio dove indica una delle fermate lungo il percorso della Circolare gratuita urbana.