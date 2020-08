Sicilia, mamma e figlio scompaiono subito dopo l'incidente. E' giallo

05/08/2020 10:24:00

E' giallo sulla scomparsa di Viviana Parisi il suo bambino di 4 anni nel messinese. La donna, di 43 anni, ha avuto un incidente sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza di Caronia. La polizia cerca lei e il figlioletto Gioele Mondello. L'auto su cui viaggiava con il piccolo ha sbattuto contro il guardrail e alcuni testimoni, subito dopo l'avrebbero vista allontanarsi assieme al ambino nelle campagne circostanti. La Procura della Repubblica di Sant'Agata di Militello ha aperto un'inchiesta.

Sulla vettura, una Opel Corsa, è stata trovata la borsa con i documenti e il cellulare. L'allarme è stato dato dal marito, Daniele Mondello, quando non ha visto rientrare la moglie a casa a Venetico (Messina). Al marito musicista e Dj come lei, la donna aveva detto che sarebbe andata in un centro commerciale di Milazzo insieme al figlio. Un viagio che doveva durare 30

L'ipotesi dell'orientamento, mentre prende quota quella di un allontanamento volontario. Le ricerche sono tuttora in corso: si cercano eventuali testimoni, mentre è al setaccio un'ampia area, comprendente anche zone boschive, anche con i droni. Sul campo squadre di vigili del fuoco, due unità cinofile, esperti in topografia. Impegnati nelle ricerche anche la Polizia, i carabinieri e volontari della protezione civile. La polizia stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi.

I familiari e amici hanno rilanciato la notizia anche sui maggiori social network, diffondendo la foto di Viviana e del figlio. Una sparizione che lascia aperti molti interrogativi mentre cresce di ora in ora la preoccupazione. La donna e' una musicista lavora come dj e producer.