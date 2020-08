A Pantelleria il Premio "Ennio Fantastichini"

05/08/2020 22:00:00

Si svolgerà a Pantelleria, dal 7 al 9 agosto, il Premio Ennio Fantastichini dedicato ai migliori attori emergenti.

L’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, dalla Regione Sicilia e dal Comune di Pantelleria.

venerdì 7 alle 16.30 (nell’aula consiliare) con il conferimento dell’opera simbolo del Premio al Comune di Pantelleria. Alle ore 21 in piazza Cavour, la giovane attrice Livia Lupattelli, sul piccolo schermo nelle serie tv “Casa Famiglia”, “Don Matteo” e “Io e mio figlio. Nuove storie per il commissario Vivaldi”, si esibirà nella pièce teatrale “Contro” del regista colombiano Juan Diego Puerta Lopez.

Sabato 8 alle ore 21, in piazza Cavour, verranno premiati il miglior attore e la migliore attrice emergenti in una serata presentata da Beppe Convertini con madrina d’onore, Isabella Ferrari e come ospite d’eccezione Alessandro Haber. Lo stesso attore sarà impegnato, la mattina seguente (domenica alle ore 10 nell’aula consiliare) in una lezione (master class) la cui partecipazione è soggetta a prenotazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dell’assessore alla cultura Francesca Marrucci assessoremarrucci@comunepantelleria.it.

Il finale domenica alle ore 21 in piazza Cavour con la proiezione del film dei fratelli Antonio e Marco Manetti (i Manetti Bros) “L’arrivo di Wang”.

Il film di fantascienza del 2011 vede Ennio Fantastichini come protagonista nel ruolo dell’agente di polizia Curti. Il comitato organizzativo si è a lungo confrontato sulla possibilità di realizzare l’evento quest’anno, ma ha poi deciso di dar voce comunque al ricordo del grande attore Ennio Fantastichini (scomparso per leucemia nel 2018 all’età di 63 anni) proprio qui a Pantelleria, nell’isola che lui amava tanto, il suo “luogo dell’anima” in cui ogni estate tornava.

I vincitori del Premio riceveranno un una scultura unica al mondo perché realizzata con pietre locali estratte direttamente dal dammuso di Ennio e scolpite dalle mani sapienti dei Magister dell’antico Ordine dei Maestri Scalpellini Commacini. Il Premio si pone come una novità in cui diversi settori economici si toccano e fondano portando l’Arte come chiave di lettura del Made in Italy. Cinema e Teatro incontreranno Scultura, Cosmetica, Profumeria, Enogastronomia, Musica e molto altro.