La Regione dà l'ok a 140 Agenzie per il lavoro

05/08/2020 07:00:00

Sono 150 gli enti accreditati dalla Regione come Agenzie per il Lavoro. Il dipartimento dell'assessorato del Lavoro ha pubblicato un primo elenco di agenzie che hanno avuto il via libera a poter operare. Sono come dicevamo 150 e saranno distribuite su 200 sedi nell'Isola.

Questi enti per il Lavoro avranno il compito di fare orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, avviamento alla formazione, formazione dei tirocini extracurriculari, informazione sugli incentivi all'occupazione, la promozione di prestazioni socialmente utili, ed infine supporto all'autoimpiego e le attività di incontro tra offerta e domande del mercato del lavoro.

Alle 150 già attivate, si potranno aggiungere, entro due settimane, altre 46 agenzie che attendono la verifica e il responso dopo la presentazione di ulteriori documenti.