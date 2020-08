Sicilia, la donna scomparsa con il figlio. L'appello del marito: "Ti prego, torna"

06/08/2020 09:03:00

Un appello alla moglie Viviana a ritornare a casa assieme al figlio Gioele, lo ha lanciato Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la Dj di 43 anni scomparsa da tre giorni assieme al figlio di 4 anni, dopo l'incidente avuto sull'A20 Messina-Palermo, nei pressi di Caronia.

"Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte. Ti prego, non puoi stare tutti questi giorni fuori, senza soldi. Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo". Queste le parole dell'uomo rivolte alla moglie.

Intanto proseguono le ricerche delle forze dell'ordine anche con cani molecolari e droni, ma di Viviana e del figlio nessuna traccia, sono stati controllati due laghetti vicino alla zona dove è scomparsa ma nulla. La pista che seguono gli inquirenti è quella dell'allontanamento volontario. Ma non si esclude nessuna ipotesi.

Il marito della donna, ma anche parenti ed amici sono stati ascoltati. L'uomo ha detto che la moglie doveva andare a comprare delle scarpe in un centro commerciale di Milazzo, ma lì assieme al figlio non c'è mai arrivata. L'auto è stata ritrovata nel luogo dell'incidente, a molti più chilometri di distanza. Tra Viviana e il marito che io sappia non c'è alcun problema ha confermato la mamma della donna. Il marito, invece, ha detto che era caduta in depressione con il lockdown e avrebbe iniziato a prendere farmaci e che voleva tornare dai genitori a Torino, sua città originaria.