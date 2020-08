Tragedia a Palermo, muore neonato di quattro mesi

06/08/2020 07:13:00

Un neonato di appena quattro mesi è morto a Palermo. Il bimbo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato problemi respiratori mentre si trovava a casa.



Per questa ragione è stato allora deciso di ricoverarlo all’Ospedale Di Cristina. Qui, tuttavia, il neonato non ce l’ha fatta. I medici del Di Cristina hanno tentato l’impossibile per strapparlo alla morte, ma non ci sarebbe stato niente da fare.



Sul posto sono giunte ben otto volanti di Polizia anche perché all’ingresso del Pronto soccorso, alla notizia della sua morte, oltre a scene di disperazione, si è scatenata l'ira dei familiari. Il pubblico ministero ha disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo del neonato per accertare le ragioni che hanno portato alla sua morte.

Sembrerebbe un caso di "morte in culla", una sindrome dalle cause ancora sconosciute che colpisce e provoca il decesso, in Italia, di circa 300 bambini l'anno ed è la prima causa di decesso tra i neonati al di sotto dell'anno di vita.