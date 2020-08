Tentano la truffa dello specchietto sull'A29 Palermo-Mazara. Denunciati due giovani

07/08/2020 02:00:00

Una tentata "truffa dello specchietto” ai danni di un anziano lungo la A/29 Palermo-Mazara è stata commessa da un giovane di 25 anni di Noto e uno di anni 19 di Castrofilippo, resisi responsabili di tentata truffa.

I Poliziotti vedendo due veicoli fermi sulla corsia di emergenza nei pressi del km.39, una Fiat 600, condotta da un uomo di 77 anni, ed una Alfa Romeo 147 con due persone a bordo, si sono fermati per prestare loro soccorso. I componenti dell’Alfa Romeo 147, alla vista della pattuglia della Stradale tentavano di darsi alla fuga, ma venivano prontamente fermati dagli agenti.

L'uomo alla guida della Fiat 600 ha detto che i due occupanti dell’ Alfa Romeo 147, poco prima, lo avevano sorpassato costringendolo ad accostarsi adducendo di aver subito, nella fase di manovra dei danni allo specchietto retrovisore esterno e per tale motivo esigevano, da parte del malcapitato la somma di euro 130 come risarcimento del presunto danno. Grazie al provvidenziale intervento della pattuglia, la somma di denaro, che stava per essere pagata. È quindi scattata per i due malfattori la denuncia per il tentativo di truffa posto in essere nei confronti dell’anziano guidatore.