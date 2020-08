Tragedia sfiorata ad Alcamo Marina, ragazzina salvata da un gruppo di bagnanti

08/08/2020 20:10:00

Tragedia sfiorata questa mattina ad Alcamo Marina. Nella zona di Canalotto, due ragazzine di 16 e 17 anni si sono trovate in difficoltà con il mare mosso e hanno iniziato ad urlare e chiedere aiuto. Una delle due è riuscita a fatica a rientrare ma l'altra è stata spinta al largo dalle forti correnti.

L'intervento di quattro uomini, che si trovavano in spiaggia, è stato provvidenziale. Il gruppo di soccorritori, tra cui un giovane neolaureato, un operatore del 118 e un vigile del fuoco, assieme ad un'altra persona non ci hanno pensato su e hanno messo a repentaglio la loro vita per aiutare la ragazza che rischiava di annegare.

Tanta paura in spiaggia per i familiari che hanno visto la scena, fortunatamente, conclusasi al meglio. Intanto, però, c'è un problema che riguarda la sicurezza dei bagnanti. Quest'anno, infatti, il servizio di salvataggio è iniziato molto in ritardo ed inoltre sono diminuite le postazioni rispetto agli altri anni.