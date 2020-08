Marsala, scontro tra una monovolume e un'utilitaria in via Trapani. C'è un ferito

09/08/2020 23:15:00

Un incidente tra due auto, un'Alfa Romeo Mito e una Opel Crossland X è avvenuto pochi minuti fa in via Trapani di fronte all'ex Hotel delle Palme.

Ad avere la peggio nello scontro - causato, probabilmente da una distrazione di chi era la volante della Mito - un ferito che è stato tasportato al "Paolo Borsellino" ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.

Come si vede dalle foto di tp24, l'impatto ha provocato diversi danni all'Opel lungo tutta la fiancata sinistra, ma anche la rottura dell'assale posteriore con le due ruote dietro ko.

Sulla Mito i danni, invece, sono nella zona anteriore sinistra e si vede lo scoppio dell'airbag del guidatore. Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico, intenso in questo momento, una pattuglia della polizia di Marsala.