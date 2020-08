Legge urbanistica, Pellegrino (FI): "Via alla stagione delle riforme a vantaggio dei siciliani"

09/08/2020 08:00:00

"La riforma della Legge Urbanistica rappresenta una svolta epocale ed una prosecuzione della stagione delle riforme voluta fortemente dal Governo Musumeci e condivisa dal Presidente dell’Assemblea, On. Miccichè. La nuova Legge Urbanistica è il frutto di un atteggiamento politico collaborativo in IV Commissione, i cui lavori sono stati magistralmente coordinati dalla Presidente Giusy Savarino e costantemente seguiti dall’Assessore Toto Cordaro". A dichiararlo è il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, On. Stefano Pellegrino, componente della Commissione Territorio e Ambiente.

"A questa Legge - continua il Parlamentare - seguiranno per l'approvazione in Aula i disegni di Legge sulla normativa edilizia e quello sulle cooperative di auto-recupero. La stagione delle riforme proseguirà con il ddl sugli 'open data', fortemente voluto dall’Assessore all’Economia e Vicepresidente della Regione, Gaetano Armao. Il suddetto ddl che sta per essere esitato in I Commissione, approderà in Aula a Settembre e consentirà ai siciliani più trasparenza, più diritti di cittadinanza e più controllo sociale sull’amministrazione".

"Il prossimo mese - conclude Pellegrino - verrà all'esame dell'Aula anche il ddl sulla riforma della Polizia Locale, finalizzata alle semplificazione e alla razionalizzazione delle risorse disponibili dei Comuni e della Regione. Anche tale riforma riveste una valenza storica considerato che da oltre trent'anni si attende una nuova Legge sulle Polizie Locali. Sarà mia cura definire al più presto, grazie al formidabile contributo dell’Assessore proponente, On. Bernardette Grasso e dei suoi Uffici, la trattazione del disegno di legge in commissione".