Aveva appena festeggiato i cento anni: è morta Franca Valeri 

09/08/2020 10:26:00

E' morta Franca Valeri. L'attrice era stata appena celebrata per il traguardo dei cento anni.

L'attrice e volto televisivo si è spenta all'età di 100 anni, era nata il 31 luglio e il 2020 è stato un anno ricco di celebrazioni e momenti importanti per lei. Un nome, quello di Franca Valeri, che ha inevitabilmente lasciato il segno sulla storia del teatro, del cinema, della radio e della televisione italiana. Proprio nel 2020 le era stato consegnato il David di Donatello alla carriera, il primo David ricevuto dall'attrice nonostante la sua prolifica carriera al cinema, che l'ha vista lavorare con alcuni dei registi più celebri di sempre, da Fellini a Monicelli (con cui collaborò anche per la Tv). Proprio pochi giorni fa l'Italia intera le aveva reso omaggio per i suoi 100 anni.