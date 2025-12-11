Sezioni
Cultura

» Spettacoli
11/12/2025 15:16:00

Valderice, Presepe Vivente "La Bibbia nel Parco" dal 26 dicembre con l'Unione Maestranze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765461754-0-valderice-presepe-vivente-la-bibbia-nel-parco-dal-26-dicembre-con-l-unione-maestranze.jpg

Dal 26 al 28 dicembre 2025, il Parco Urbano di Misericordia di Valderice ospiterà la 28ª edizione di "La Bibbia nel Parco", uno degli appuntamenti natalizi più attesi della provincia di Trapani.

La storica rappresentazione biblica, che unisce spiritualità e teatro, quest’anno si arricchisce della partecipazione dell'Unione Maestranze, un’istituzione che custodisce le tradizioni religiose e culturali locali da secoli.

L'Unione Maestranze, nota per il celebre corteo della Passione di Cristo durante la Settimana Santa, contribuirà con la sua esperienza a creare un evento ancora più suggestivo, dedicato quest’anno a "L'Umanità", il filo conduttore che attraversa tutta la Sacra Scrittura. Oltre 50 figuranti in costume animeranno nove quadri biblici viventi, che raccontano i momenti più significativi della storia della salvezza: dalla creazione dell’uomo alla redenzione operata da Cristo, esplorando la condizione umana in tutte le sue dimensioni. L’evento, che si svolgerà all’aperto nel Parco Urbano di Misericordia, offre un’esperienza immersiva che unisce la bellezza naturale del parco alla spiritualità e all’arte teatrale. Le scene statiche permetteranno ai visitatori di fermarsi davanti a ciascun tableau vivant per una fruizione meditativa del percorso biblico. 

La rappresentazione è aperta non solo ai credenti, ma anche a chi desidera avvicinarsi alla Bibbia come patrimonio culturale. Il programma includerà anche la degustazione delle tradizionali sfincie, dolci natalizi siciliani, creando un’atmosfera che mescola arte, fede e gastronomia. Un evento che ha ottenuto il patrocinio di Comune di Valderice, Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana, e Assemblea Regionale Siciliana.

La conferenza di presentazione si terrà il 17 dicembre alle 18:30 presso il Molino Excelsior di Valderice.









