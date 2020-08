Quelle strane chiazze nel mare di Marsala ...

13/08/2020 10:16:00

Da alcuni giorni diversi lettori segnalano a Tp24 uno strano fenomeno che avviene a metà mattinata circa. Sono giornate bellissime per andare a mare: poco vento, caldo, mare calmissimo. E tante famiglie hanno affollato le spiagge del versante sud di Marsala. Solo che verso le 11 si notano delle grandi macchie, come se fosse olio, a mare, che intorbidano l'acqua e costringono i bagnanti ad uscire. In alcuni casi sono stati gli stessi bagnini a chiedere alle persone di uscire dall'acqua e ad avvisare la Guardia Costiera. Il fenomeno si ripete in tutti i lidi, dal primo all'ultimo. Ecco cosa ci scrive un nostro lettore, ad esempio, su quanto è successo all'altezza del Delfino:

Volevo condividere con voi alcune foto scattate stamattina nelle acque antistanti il lido Delfino. Sta capitando molto spesso che a metà mattinata le acque si sporcano per cause non certamente naturali ma oggi era proprio disgustoso. Non sono riuscito a capire cosa fosse e chiedo la vostra collaborazione e disponibilità per condividere gli scatti con i lettori.

Qualcuno conosce l'origine di questo schifo?

È possibile che qualcuno scarichi a mare senza alcun ritegno?

Se davvero amiamo questa terra dobbiamo tutelarla senza aspettare che sia sempre qualcun altro a muovere i primi passi.