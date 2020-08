Marsala 2020, il Partito del Popolo Siciliano rompe con l'Adamo e non sostiene Grillo

13/08/2020 08:00:00

Il Partito del popolo siciliano non segue Giulia Adamo. Con una nota Domenico Corrao, chiarisce di rispettare ma non condividere la decisione presa dall’On. Adamo di sostenere la candidatura a sindaco di Massimo Grillo e pertanto conferma l'allontanamento dall'Adamo.

Il Pps conferma la volontà a partecipare alle elezioni di ottobre con la propria lista e il proprio simbolo nel frattempo continuiamo a ricevere inviti al dialogo da parte di altri candidati a sindaco e da responsabili di liste con i quali abbiamo avviato il confronto.

"Avremmo preferito un’alleanza con una propria identità - dichiara Paolo Marino coordinatore provinciale - e invece assistiamo a una varietà di candidati e liste che vanno dalla sinistra alla destra passando per il centro- in politica non sempre, uno più uno fa due, bisogna avere rispetto per gli elettori e soprattutto essere chiari - conclude Corrao - dicendo che perché certe scelte non fanno altro che confondere i cittadini e aumentare la distanza degli stessi dalla politica, che poi si traduce in astensione.