Trapani: passeggero autobus positivo, l'Asp attiva i controlli su altre 70 persone 

14/08/2020 12:48:00

Riguardo al passeggero positivo che ha viaggiato in autobus tra Trapani e Palermo, potete leggere qui il nostro articolo, c'è una nota dell'Asp di Trapani che conferma di avere immediatamente attivato le procedure anticontagio previste in caso di positività al Covid 19, dopo l'individuazione del soggetto risultato positivo al Coronavirus, e che sono in totale circa 70 i passeggeri coinvolti nelle due corse interessate.

"L'uomo ha viaggiato sui pullman della linea Segesta in servizio da Trapani a Palermo e viceversa - si legge nella nota - in alcune date comprese tra il 27 luglio e il 6 agosto 2020, con particolare riferimento alle corse Tp-Pa delle 5.30 di mattina e Pa-Tp delle 15.00".

"Sulla base degli elenchi forniti dalla stessa compagnia di trasporto - continua la nota - il dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Trapani ha attivato una ricognizione, tuttora in corso, dei circa 70 passeggeri delle medesime tratte, che sono stati via via rintracciati ed invitati ad osservare la quarantena prevista per chi entra in contatto con un caso positivo. In collaborazione con l'Usca, a partire da oggi, venerdì 14 agosto, saranno effettuati i tamponi rinofaringei a tutti i soggetti interessati."