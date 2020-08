Vita, condannato ad un anno e otto mesi per tentata violenza sessuale sull'ex moglie

15/08/2020 13:10:00

Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, presieduto da Vito Saladino, ha condannato un uomo di Vita, G.D., a un anno e otto mesi di reclusione, interdizione dai pubblici uffici e al pagamento del risarcimento danni pari a seimila euro, per tentata violenza sessuale nei confonti dell'ex moglie M.M..

I fatti risalgono al 2016, i due coniugi da tempo vivevano una crisi familiare che li aveva portati alla separazione. La notte del 1 luglio, l'uomo che non era mai stato violento, ha cercato di avere un rapporto “sessuale” con la moglie, che lo ha rifiutato.

G.D. però non si è fermato nonostante il no ricevuto e ha cercato di abusare lo stesso della donna, minacciandola, procurandole lesioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo. La donna però è riuscita alla fine a svincolarsi dalla presa e si è recata dai carabinieri denunciando la violenza subita dal marito.