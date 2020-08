La lite a Marettimo, Fazio: "Io in ospedale, il ragazzino a casa con le sue gambe ... 

16/08/2020 07:29:00

"Io sono finito in ospedale con arcata sopraccigliare rotta e frattura. Il ragazzino è andato a casa con le sue gambe ...". E' l'amaro commento di Mimmo Fazio su quanto è accaduto ieri, 15 Agosto a Marettimo. La versione dei fatti, raccontata dall'ex Sindaco di Trapani è radicalmente diversa da quella che circolava già nel tardo pomeriggio di ieri. Fazio stava andando a recuperare la barca per una battuta di pesca, quando è stato colpito da un gavettone - un'usanza dell'isola, nel giorno di Ferragosto - da parte di un gruppo di giovani.

Ecco come continua il racconto di Fazio al Locale News: "Subito dopo che mi è arrivata la secchiata addosso mi volto e gli dico: “imbecille”, e questo ragazzo, 17enne, scende baldanzoso e, spalleggiato da una ventina circa di ragazzini che hanno iniziato ad inveire contro di me perché protestavo, si avvicina dicendomi che mi aveva chiesto scusa e che quindi non dovevo più lamentarmi… ero arrabbiato e l'ho spinto con le mani mandandolo a quel paese. Nel frattempo vengo accerchiato da altre persone".

Da un semplice rimprovero, si scatena la violenza. Fazio racconta infatti che il ragazzo, in un attimo, gli ha dato una gran testata. "Inizia a scorrere sangue dalla mia fronte, copiosamente… a quel punto, vengo accompagnato da altri ragazzi verso la Guardia Medica e ho notato che il ragazzo ha iniziato a dire che gli facevano male i testicoli e che io glieli avessi strizzati ...".

Alla fine Fazio ha chiamato l’idroambulanza per essere trasferito al Pronto Soccorso di Trapani, insieme al ragazzino, accompagnato dalla madre, che, secondo l'ex Sindaco, ha simulato di essere stato colpito.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri.