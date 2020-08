Il festival delle Dionisiache arriva a Salemi, domani "Sciara prima c'agghiorna"

16/08/2020 10:30:00

La rassegna teatrale Dionisiache, realizzata dal parco archeologico di Segesta, fa tappa a Salemi: saranno tre gli appuntamenti in piazza Alicia con il 'Festival diffuso Dionisiache 2020', inseriti nel cartellone 'Salemi dEstate' messo a punto dall'amministrazione comunale della cittadina trapanese, a cui si aggiungerà anche un laboratorio teatrale. "Il legame tra Salemi e il Festival diffuso Dionisiache si rinnova - evidenziano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore alle Culture, Vito Scalisi -, grazie anche all'impegno del Parco archeologico di Segesta che cura gli spettacoli. Le Dionisiache, così come avvenuto con il concerto del maestro Vince Tempera, rappresenteranno uno dei momenti più alti offerti dal cartellone Salemi dEstate al pubblico".

La rassegna, sotto la direzione artistica di Nicasio Anzelmo, giungerà a Salemi lunedì 17 agosto con 'Sciara prima c'agghiorna', di Luana Rondinelli, con la regia di Giovanni Carta. L'appuntamento è alle 21. Domenica 23 agosto, dalle 10 alle 17, nell'atrio del castello normanno-svevo, protagonista sarà il laboratorio teatrale 'Le maschere antiche', tenuto dalla compagnia 'La Bottega del pane'. Il laboratorio sarà introdotto dal direttore del Parco archeologico di Segesta, Rossella Giglio. A seguire, alle 21 in piazza Alicia, sarà la volta della commedia greca 'Dyskolos', di Menandro, con la regia di Cinzia Maccagnano. Ultimo atto salemitano della rassegna lunedì 24 agosto, alle 21, con 'BluPiano', concerto di Claudio Cojaniz. Per 'Sciara prima c'agghiorna', Dyskolos' e 'BluPiano' è previsto un biglietto d'ingresso di cinque euro. Piazza Alicia e il cortile del castello normanno-svevo, scelti dall'amministrazione comunale per gli ampi spazi all'aperto, consentiranno il rispetto delle norme anti-Covid. L'accesso agli spettacoli sarà comunque limitato fino al raggiungimento della capienza massima prevista.