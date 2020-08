Marsala, coronavirus. Il Sindaco Di Girolamo: "Non chiedete più controlli: controllatevi!"

16/08/2020 22:22:00

Non bisogna chiedere più controlli per vedere chi non rispetta le norme anti - Coronavirus. Le istituzioni fanno già il possibile. Bisogna invece controllarsi, e cominciare ciascuno nel proprio comportamento a rispettare distanze e obblighi.

E' il senso del messaggio lanciato ai suoi concittadini dal Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo:

Trovo assurdo che ad ogni mio appello alla prudenza la risposta dei più sia la richiesta di maggiori controlli. Ebbene, vi informo che non esiste una fabbrica dove fare richiesta di forze dell'ordine nel numero desiderato. Purtroppo il loro numero è esiguo ed è un problema generalizzato che non riguarda solo la nostra città. Ogni giorno questi uomini e queste donne svolgono un lavoro eccezionale e fanno di tutto per garantire la nostra pubblica sicurezza e il rispetto delle regole in generale, ma non hanno il dono dell'ubiquità e non possono controllare minuto per minuto, centimetro per centimetro il nostro estesissimo territorio, che da Birgi a Strasatti si estende per circa 35 chilometri. Per fare ciò che molti di voi chiedono, avremmo bisogno di migliaia di poliziotti, vigili, carabinieri. Spero che capiate che è impossibile.

Per cui, basta invocare controlli, ognuno sia responsabile di se stesso!

È proprio necessario salutarsi baciandosi, come la maggior parte dei marsalesi ha ricominciato a fare? Nei supermercati è così difficile entrare indossando la mascherina? In alcune città del Nord Italia i supermercati hanno un proprio dipendente che non fa accedere quei clienti che non la indossano. Perché a Marsala si reclama invece la presenza del vigile? È normale che non siamo in grado di autoregolarci, ma ogni volta pretendiamo la presenza non solo di qualcuno che ce lo imponga, ma anche di qualcuno che controlli ogni movimento che facciamo?

Io giorni fa ho fatto nuovamente la richiesta per far tornare l'esercito a Marsala e anche se in questo momento è difficile ottenere la sua presenza, continuerò a insistere. Non possiamo delegare sempre agli altri, impariamo a rispettare le regole sempre, ancora di più quando queste riguardano la salvaguardia della nostra salute. E se ci sono situazioni che vi sembrano fuori controllo, non limitatevi a pubblicare video sui social: il telefono usatelo per chiamare le forze dell'ordine che magari, se non impegnate in altre gravi situazioni, possono intervenire. Impariamo ad autoregolamentarci. Io come sindaco sto facendo di tutto, così come ho fatto in primavera durante il periodo più drammatico dell'emergenza sanitaria, ma è importante che anche adesso collaboriate pure voi. Il nostro futuro dipende da ciascuno di noi. Non dimentichiamolo e non abbassiamo la guardia.