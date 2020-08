A Marsala alle elezioni i socialisti insieme a Fratelli d'Italia ... 

16/08/2020 08:48:00

Riformisti e sovranisti insieme. Gli eredi (presunti) di Matteotti, con gli amici di Orban. Accade a Marsala, dove nella coalizione di centrodestra del candidato sindaco Massimo Grillo, ci sono anche i socialisti di Nino Oddo, che del Partito Socialista, tra l'altro è vice segretario nazionale.

A Marsala il Psi non ha la forza di fare una lista, ma partecipa alla composizione di una delle liste del movimento VIA. Per Oddo è normale che il Psi stia con Fratelli d'Italia: "La stagione politica che stiamo vivendo rifugge dalle logiche di schieramento in auge del secolo scorso. Le coalizioni amministrative nascono attorno ad un progetto per le città e a un candidato sindaco che garantisca rappresentatività alle forze che lo sostengono e collegialità nei processi decisionali. In ragione di ciò i socialisti hanno concorso al tavolo cosidetto dei moderati che a Marsala è approdato alla candidatura di Massimo Grillo".

Della coalizione non fa parte, per ora, la Lega. Fratelli d'Italia, nel frattempo, chiede a Grillo la convocazione delle forze che compongono la sua maggioranza, per "delineare il perimetro della coalizione".