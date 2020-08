Marsala 2020, il Partito "Popolo Patite Iva" sostiene il candidato sindaco Mario Figlioli 

16/08/2020 04:00:00

Il candidato a Sindaco Mario Figlioli, del movimento politico “Vento Nuovo” con una delegazione, ha incontrato il Segretario Nazionale Giuseppe Cipponeri del Partito Popolo Patite Iva, tema dell’incontro ovviamente di natura politica, con riferimento alle prossime elezioni

amministrative a Marsala.

"Abbiamo chiesto al Segretario Cipponeri come mai il partito ha preso la decisione di sostenere Mario Figlioli, giovane imprenditore marsalese che è fuori dagli schemi della cosidetta politica di palazzo. Cipponeri ha risposto che proprio perché come partito loro sono per un vero rinnovamento della vita sociale e politica. Il motivo per cui sostenere Figlioli per questa competizione elettorale, continua ancora Cipponeri se si vuole dare segni di cambiamento lo si deve fare iniziando dai comuni che sono la base dello sviluppo di un Paese.

Il candidato Sindaco Mario Figlioli, ne ha preso atto consolidando questo inizio di collaborazione per questa prima competizione elettorale, siglando l’accordo da persone perbene come si faceva una volta con una significativa stretta di mano.