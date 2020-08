Due casi di coronavirus al Policlinico a Palermo. Sono entrambi passeggeri del bus da Trapani 

17/08/2020 12:05:00

Due casi di Coronavirus tra gli operatori sanitari del Policlinico Giaccone: si tratta di un’infermiera e un’operatrice socio-sanitaria, entrambe tra i passeggeri del pullman Trapani- Palermo della “Segesta” dove nei giorni scorsi era stato scoperto un caso di positività.

Come da protocollo anti-contagi è già stata effettuata la sanificazione straordinaria sia del Pronto Soccorso (dove lavora l’infermiera) che del reparto di Gastroenterologia (dove lavora l’altra dipendente positiva).

Inoltre sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati per coloro che sono venuti in contatto con le due donne, le quali erano state subito sospese dal servizio e inviate in isolamento domiciliare.

È stata la stessa Asp di Trapani a comunicare alla direzione sanitaria che dai test era emersa la positività dell’infermiera e dell’operatrice, messe immediatamente in isolamento domiciliare ed escluse dai turni.

Il direttore sanitario del Policlinico smentisce la possibilità di un focolaio per la struttura sanitaria confermando che i tamponi su medici, personale e pazienti sono negativi e che i due reparti sono aperti.