Sicilia, per il caso del bambino ucciso a botte è stata fermata anche la madre

19/08/2020 07:36:00

La Procura ha disposto il fermo anche della madre 23enne del bambino di un anno e mezzo morto lunedì nell'ospedale di Modica, nel Ragusano, e che presentava lesioni sul corpo. In precedenza era stato fermato dalla polizia il convivente della donna, un 32enne che però non è il padre del piccolo. Nei loro confronti sono stati ipotizzati i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. I due sono stati condotti in carcere.

Lividi sul corpo del piccolo - Il piccolo, di nome Evan, presentava lividi sul collo e sul corpo. Era stata proprio la madre, vive in una casa popolare di Rosolini, in provincia di Siracusa, a chiamare l'ambulanza ed era stata per questo immediatamente interrogata dagli agenti del commissario di Modica.

Il padre aveva presentato un esposto - A luglio il padre del piccolo aveva presentato in Liguria, dove lavora, un esposto per maltrattamenti contro ignoti per lesioni ai danni del figlio. L'iniziativa sarebbe dovuta a dei lividi che il bambino aveva riportato in volto, vicino all'orecchio. La nonna paterna aveva visto le lesioni e le aveva documentate con delle foto scattate al bambino, che pare avesse anche problemi a camminare. La madre si era giustificata raccontando che il bambino era caduto mentre giocava.