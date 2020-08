Sicilia. Ha l'obbligo di dimora, ma prende il reddito di cittadinanza

20/08/2020 11:42:00

Ha l'obbligo di dimora, ma prende il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Corleone hanno denunciato un cittadino di Chiusa Sclafani, percettore indebitamente del Reddito di Cittadinanza (RdC).

In particolare le Fiamme Gialle, da informazioni acquisite a seguito di attività info-investigativa, hanno riscontrato che il soggetto, ammesso al reddito di cittadinanza fin dal mese di febbraio 2020, risultava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Chiusa Sclafani. condizione che, come previsto dall’art. 2 comma 1 lett. c/bis del D.L. n. 4/2019, preclude l’ottenimento del suddetto beneficio.



Per tale motivo i militari operanti hanno proceduto a denunciare L.V.G. alla Procura della Repubblica di Termini Imerese per le violazioni previste dagli artt. 3 e 7 del D.L. 4/2019 e, contestualmente, a sottoporre a sequestro preventivo la “Card reddito di cittadinanza” nonché a segnalare il predetto al locale Ufficio I.N.P.S. per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca/decadenza del beneficio e per il recupero delle somme già indebitamente percepite ammontanti complessivamente ad €. 3.917,04.