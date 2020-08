Marsala. Il Covid non ferma le spese del Comune. Tutti i contributi per spettacoli, parrocchie, associazioni

20/08/2020 06:00:00

Contributi a pioggia dal Comune di Marsala per associazioni, parrocchie, compagnie teatrali.



Anche in epoca di Covid e sotto le elezioni sono numerose le compartecipazioni del Comune ad eventi e spettacoli. Ogni anno, sotto Natale, e in estate, l’Amministrazione comunale impegna una sostanziosa fetta delle proprie disponibilità economiche per finanziare e acquistare spettacoli ed eventi.



Il programma degli eventi estivi del 2020 a Marsala è arrivato con molto ritardo, a causa delle restrizioni e delle incertezze per l’emergenza Coronavirus. Nonostante questo il Comune è riuscito a mettere mano al portafoglio e staccare gli assegni a quelle associazioni che hanno offerto i propri eventi. Ecco allora la raffica di contributi concessi dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo.



7 mila euro all'associazione Bocciofila Edera Bambina della provincia di Trapani per “attività promozionale svolta in occasione di trasferte extra territorio siciliano”.

All'Associazione Culturale Ciuri per la rassegna di incontri letterari denominata “Letture tra donne”, in programma a Marsala, presso l'ex Convento del Carmine - 8 agosto, e presso il Complesso San Pietro - 11 e 16 agosto 2020, il Comune ha concesso un contributo di 3050 euro compresa Iva al 22%, più palco/pedana e sedie.

Il Comune ha contribuito anche allo spettacolo teatrale “Talassa e Colapesce”, proposto dalla Compagnia Teatrale Sipario, in programma a Marsala presso le Antiche Saline Genna per il 21 agosto 2020, all'interno della rassegna “A scurata”, per l'importo complessivo di €. 1.500,00 compreso IVA al 10% e ha fornito anche le sedie.

Tra gli eventi acquistati c'è anche lo spettacolo teatrale “A testa sutta”, che si svolgerà all'ex Convento del Carmine il 25/08/2020 – ore 19,00, proposto dalla Associazione Palma Vitae di Castelvetrano. Il costo è di 1.980,00 euro, compreso IVA al 10 %.

E ancoda, all'associazione “La Scintilla” vanno 4 mila euro compresa Iva al 10% per il concerto “Gino De Vita e Paolo Passalacqua Quartet – New Standard” che si svolgerà al Carmine il 24 agosto.

1200 euro vanno alla compagnia teatrale Smile per lo spettacolo “Lu jardinu di lu zi Masi”.

All'associazione 38° Parallelo è stato liquidato un contributo di 6676,52 euro per la rassegna “38° Parallelo tra libri e cantine”, che si è svolta a Marsala dal 15 al 19 maggio 2019.

L'Amministrazione comunale ha deciso elargire un contributo anche per la manifestazione culturale/teatrale denominata “Theatrinacria”, in programma a Marsala, in diverse location, il 12, 27 e 30 agosto e il 13 e 20 settembre 2020, proposta dalla Associazione Skene per l'importo complessivo di €. 1.500,00, esente IVA.

4.400 euro compreso di Iva è l'importo che verrà corrisposto all'associazione “I Musicanti” per lo spettacolo musicale “Sciara, prima c'agghiorna” inserito nella rassegna A Scurata e che si è svolto l'11 agosto alle Saline Genna.

Il Comune ha anche acquistato per 2200 euro lo spettacolo “Tu che nella notte nera” proposto dall'associazione Teatro Libero.

Stessa cifra, 2200 euro, viene concessa all'associazione Arco per lo spettacolo Istruzioni per diventare tiranno” in programma a Marsala per il 7 agosto e inserito nella rassegna A Scurata.

Anche le parrocchie ricevono dei contributi dal Comune di Marsala. Come la parrocchia di Maria SS Bambina che si è vista liquidare 3250 euro per i festeggiamenti della contrada nel 2018.

Arriva ogni anno, invece, puntuale il contributo per la Pro Loco di Marsala per le attività di promozione nel 2018: 24 mila euro.