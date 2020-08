Birgi, ci sono tre offerte per i voli della continuità territoriale. Nuova grana Ryanair 

20/08/2020 11:17:00

Sarebbero tre le offerte arrivate per le rotte aeree garantite dai fondi per la continuità territoriale a Trapani Birgi. Il bando è scaduto qualche giorni fa. Sempre secondo indiscrezioni, l'unica compagnia a presentare offerte sarebbe stata Albastar, che ormai ha deciso di fare a Trapani Birgi la sua base.

La continuità territoriale partirà il primo novembre. Le rotte in continuità territoriale sono da Trapani verso Trieste, Parma, Perugia, Brindisi, Ancona e Napoli. La procedura, che aveva subito una battuta di arresto durante l’emergenza epidemiologica, è sostenuta da un finanziamento di oltre 23 milioni di euro garantito dalla Regione siciliana e governo nazionale.

Ma c'è una nuova grana con Ryanair. Mancano ancora 200.000 euro dal precedente contratto di co-marketing. Il problema è che due dei Comuni morosi, Pantelleria e Castelvetrano, amministrati dai Cinque Stelle non hanno intenzione di versare un euro. Per colpa di queste amministrazioni la compagnia irlandese ha fatto sapere all'amministratore di Airgest, Salvatore Ombra, di mettere in dubbio la sua permanenza nell'aeroporto di Trapani Birgi.