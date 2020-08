Covid e migranti: Tar, denunce, e ordinanze. Intanto aumentano le terapie intensive in Sicilia

26/08/2020 06:00:00

Il Ministero dell’Interno ricorrerà al Tar, Musumeci vuole andare in procura. Nel frattempo sia il governatore siciliano che il leader della Lega Salvini si beccano una denuncia per procurato allarme.



Non si placano le tensioni sulla gestione dei migranti in Sicilia dopo la decisione di Nello Musumeci di chiudere gli hotspot, cavalcando l’onda populista secondo cui l’emergenza Covid sia spinta dal gran numero di migranti che arrivano sull’isola. La sua ordinanza prevedeva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza, il Viminale gli ha fatto notare che non era sua competenza, e Musumeci è andato dritto, pronto allo scontro. “Li chiudo perchè sono luoghi squallidi, senza requisiti igienico sanitari. Sono dei campi di concentramento”, ha detto attirandosi tutte le critiche Musumeci. Lo sgombero sarebbe dovuto avvenire ad opera dello Stato, però, ma non ci sono stati movimenti. Solo ieri mattina sono stati trasferiti da Pozzallo una sessantina di migranti positivi al Covid. Musumeci ha esultato, cavalcando l’onda della sua ordinanza. Ma in realtà è stata un’operazione sanitaria in accordo tra enti locali e ministero. Nessuno sgombero e Musumeci che minaccia di andare in procura se non succede qualcosa nelle prossime ore. Nel frattempo da Roma fanno sapere che sarà il Tar a decidere sulla regolarità della sua ordinanza. Intanto sia Musumeci che Salvini si beccano una denuncia per procurato allarme.

L'esposto è stato depositato dal senatore siciliano Davide Faraone (Italia Viva) nel primo pomeriggio di ieri. alla Procura della Repubblica di Agrigento.



"Difendo la Sicilia dagli sciacalli" dichiara Faraone.

“Ho presentato un esposto alla Procura di Agrigento per difendere la Sicilia dagli sciacalli. Perché l’ordinanza del presidente della regione siciliana e le parole del segretario della Lega nuocciono gravemente all’economia della Sicilia e alle tasche dei siciliani. Alla fonte primaria della ricchezza dell’isola: il turismo”. Lo scrive in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Mentre però il governo regionale affronta lo scontro sui migranti, sul fronte sanitario in Sicilia adesso preoccupa anche il dato dei ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus.

Il bollettino di ieri ci dice che sono 24 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, nessuno di questi è migrante, su 2634 tamponi effettuati. I ricoverati con sintomi 53 (-1), terapia intensiva 10 (+1), totale ospedalizzati 63 (0), isolamento domiciliare 884 (0), totale attuali positivi 947 (0). Dimessi/guariti 2.858 (+24). Deceduti 286 (0). Totale casi 4.091 (+24). Tamponi 330.449 (+2.634).

Ho appena inviato alle autorità competenti una diffida ad adempiere alla mia ordinanza. Se non è impugnata, vuol dire... Pubblicato da Nello Musumeci su Martedì 25 agosto 2020

La Sicilia è la seconda regione con più ricoveri in terapia intensiva, battuta solo dalla Lombardia con 5 ricoveri in più.

Calano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. 4 i morti, lo stesso numero di lunedì. I tamponi sono stati 72.341, quasi 30 mila più di lunedì, secondo i dati del ministero della Salute. I guariti sono 353 per un totale di 206.015. Nel complesso i casi registrati finora sono 261.174, mentre il totale dei decessi è di 35.445. Gli attualmente positivi sono 19.714 (+519). I malati in terapia intensiva salgono di una unità e sono oggi 66, mentre i ricoverati con sintomi sono 13 in più per un totale di 1.058. In isolamento domiciliare i pazienti sono ora 18.590 (+505).

E’ invece un poliziotto di Trapani il nuovo positivo al coronavirus in provincia. Sono 15 i contagiati, tutti asintomatici. A Trapani sono 6 positivi al Covid. Nelle altre città questa è la situazione: Alcamo 2, Calatafimi 1, Erice 2, Marsala 2, Paceco 1.

In particolare: i 2 casi riscontrati ad Alcamo riguardano soggetti che hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese; il caso di Calatafimi – Segesta riguarda un soggetto domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia; il caso di Valderice riguarda un soggetto trasferito in Covid Hospital a Palermo.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 21.746 tamponi in provincia di Trapani, un centinaio in più rispetto a lunedì. Mentre i test sierologici sul personale sanitario sono 9675 e i test per la ricerca antigene 1025.

Dall'inizio dell'epidemia i decessi da Coronavirus sono stati 5, 130 persone sono guarite.

Ancora nessuna conferma nè smentita dalla Liberty Lines sul sospetto caso positivo al Coronavirus nel personale della compagnia che effettua le tratte in aliscafo da Trapani alle Egadi. Si tratterebbe di un motorista dell'aliscafo veloce "Vittoria M". A differenza di quanto riportato da alcune testate locali, la compagnia non ha fermato nessuna corsa, e tutto procede regolarmente.