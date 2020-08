Coronavirus, raddoppiano i ricoveri in Sicilia. C'è anche una donna incinta 

28/08/2020 08:48:00

Impennata dei ricoveri in Sicilia per il coronavirus. In un mese sono raddoppiati. Negli ultimi dieci giorni in Sicilia si sono registrati 203 nuovi casi (senza contare i migranti). Ad inizio Agosto i ricoverati erano 39, adesso 72. Di questi, 7 sono in terapia intensiva.

Intanto, l’indice di trasmissibilità della Sicilia, quello che mostra quante persone può contagiare un infetto, si attesta a 0,68: meno

della settimana scorsa.

Dei nuovi casi parliamo qui. C'è anche un turista di rientro da Pantelleria.

Tra i cinque ricoverati a Palermo c’è anche una donna alla ventottesima settimana di gravidanza.

Ma il “contagiato” che preoccupa di più è un giovane trovato positivo mercoledì mattina che avrebbe contratto il virus in Salento.

Il ragazzo, rientrato giorni fa, ha viaggiato con un pullman di linea.

Oltre ai 17 casi di Palermo, 16 sono a Catania, 7 a Messina, 7 a Siracusa e 3 a Ragusa. La maggior parte dei “positivi” sono legati a viaggi all’estero o in altre regioni, in primis la Sardegna.

La Sicilia è la seconda regione per numero di persone in terapia intensiva, con 10 persone ricoverate, seconda soltanto alla Lombardia che ne ha 14.