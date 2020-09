Sicilia, perde il controllo della moto. Muore uno studente universitario 

01/09/2020 11:32:00

Era uno studente di Biotecnologie all'Università della Tuscia a Viterbo, il 21enne Francesco Bologna, palermitano ma residente a Termini Imerese, morto nell'incidente di domenica scorsa a Palermo.

Lo studente in sella alla sua Yamaha 1000, stava percorrendo via Gibilrossa in direzione Belmonte Mezzagno quando, nei pressi di una curva, ha perso il controllo della moto ed è stato scaraventato sull’asfalto morendo sul colpo a causa del fortissimo impatto.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per accertare le cause dello schianto.

Due le comunità colpite dal cordoglio e dal dolore sia nel palermitano che a Viterbo per questa giovane vita stroncata improvvisamente. Tanti sui social i messaggi degli amici ancora increduli di fronte alla scomparsa di Francesco.