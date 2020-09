Pescherecci mazaresi sequestrati in Libia, UILA: "Non si può più lavorare in mare in sicurezza"

03/09/2020 20:00:00

Sui pescherecci della marineria mazarese sequestrati in Libia c'è l'intervento di Uila Pesca Sicilia e nello specifico del suo segretario Tommaso Macaddino. Qui la nota completa:

“Non si può lavorare, e lavorare in mare, senza certezze ne tutele. Gli equipaggi dell’Antartide e del Medinea, due pescherecci della Marineria di Mazara del Vallo, vengano immediatamente restituiti alle loro famiglie perché colpevoli solamente di avere cercato, tra mille rischi e fatiche, una onesta occasione di produrre reddito per se e i propri cari in un settore del Mediterraneo dove regna il caos come in tutto il territorio libico”. Lo afferma il segretario della Uila Pesca Sicilia, Tommaso Macaddino, che aggiunge: “La Uila Pesca esprime solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie, chiedendo un intervento efficace e rapido delle istituzioni italiane, a qualunque livello, perché i due equipaggi vengano liberati e siano finalmente assicurate garanzie alle nostre Marinerie impegnate in acque internazionali”.