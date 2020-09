 Evan, anche il padre indagato per maltrattamenti

11/09/2020 07:00:00

il padre naturale del piccolo Evan è stato iscritto dalla Procura di Siracusa nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti al figlio.

Il bimbo di 21 mesi di Rosolini (Siracusa) è morto lo scorso 17 agosto prima di arrivare all'ospedale di Modica. Ucciso di botte secondo gli investigatori, per il suo decesso sono in carcere il patrigno Salvatore Blanco, 32 anni, e la madre Letizia Spatola, di 23.

Entrambi sono accusati di omicidio volontario e maltrattamenti. Lui sarebbe l'autore materiale del pestaggio mortale, lei non avrebbe fatto nulla per impedirlo.

Lo Piccolo, padre naturale del bimbo, vive a Genova dallo scorso gennaio. E' tornato in fretta e furia in Sicilia, in lacrime per la morte del figlio, dicendo che aveva già denunciato in Procura i maltrattamenti subiti dal piccolo Evan.

Ora anche lui è indagato per maltrattamenti nei confronti del figlio. A fornire ulteriori chiarimenti potrebbe essere il fratellino di Evan, sei anni, che ha sempre vissuto con la madre, nel corso di un incidente probatorio che avrà luogo la prossima settimana.