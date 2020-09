La Lega anche a Marsala va in piazza contro la ministra Azzolina

11/09/2020 20:30:00

Sabato 12 Settembre la Lega Salvini Premier di Marsala , e in contemporanea in altre mille città d’Italia, scende in piazza per sostenere una raccolta firme con cui chiedere le dimissione del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina.



"La totale incapacità nella gestione della riapertura delle scuole,la mancanza di banchi, di aule a disposizione e di insegnanti sono la dimostrazione di un'assenza di programmazione e visione della scuola italiana".

La Lega Salvini Premier sarà pertanto presente Sabato 12 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nella piazza adiacente al Monumento ai Mille.



"Ancora una volta per ascoltare le istanze dei cittadini e in questo caso dei tanti insegnanti , personale scolastico ,studenti e genitori che in questo momento si trovano in una situazione di completo abbandono , disagio e preoccupazione.

Oltre ai militanti, al candidato Sindaco Giacomo Dugo e ai candidati al Consiglio Comunale della Lega Salvini Sicilia saranno presenti anche i designati assessori ,i ragazzi di Lega Giovani, la Resp. Regionale per gli Enti Locali Sicilia Occidentale Maricò Hopps e il vicecapogruppo alla Camera dei Deputati On. Alessandro Pagano" – così il commissario comunale della sezione Vito Armato.